حاول قتـ.لها ثم أنقذها.. عقاب قاس من مندوب مبيعات لطليقته بالشيخ زايد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام مندوب مبيعات بطعن طليقته انتقاما منها لرفضها العودة لعصمته حيث سدد لها طعنة بسلاح أبيض ثم نقلها إلى المستشفى بالشيخ زايد.

وقال المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها معه النيابة أنه كان يعاقبها على رفضها المستمر بالعودة لعصمته بعد تطليقها وأثناء زيارة ابنته أعاد طلبه لها إلا أنها أصرت على الرفض فأصابه الغضب واستل سكـ.ينا وسدد لها طعنة في الظهر وعندما شاهدها تنزف الدماء حملها وأسرع بها إلى المستشفى مرددا: "مصدقتش اني عملت في ام بنتي كده أنا مكنتش اأصد".

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة في الظهر وأفاد مرافقها "طليقها" انه طعنها بسلاح أبيض وقام بنقلها إلي المستشفي.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء رؤية المتهم لطفلته طلب من طليقته المجنى عليها العودة له مرة أخري وعند رفضها نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بطعنها بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته وقام بنقلها إلي المستشفي مبررا فعلته "بحبها ومش عاوزه ترجعلي" وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.