طردوني من الشغل.. اعترافات المتهم بإضرام النيران في صيدلية الشروق

تفاصيل مثيرة في واقعة حرق صيدلية الشروق في القاهرة، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقرر أنه تم فصله عن العمل وقام بالانتقام من مدير الصيدلية و استعان بشقيقه لتوصيله ثم الهروب معه.

اعترافات المتهم بحرق صيدلية الشروق

وأدلى المتهم الرئيسي في واقعة حريق صيدلية الشروق في القاهرة باعترافات تفصيلية، حيث قرر أنه كان يعمل في الصيدلية محل الواقعة ثم قام مدير الصيدلية بطرده من العمل، فقرر الانتقام منه ومن العاملين في الصيدلية فقام بالاستعانة بشقيقه حتى يتمكن من إضرام النيران في الصيدلية.

كما اعترف المتهم بإضرام النيران في صيدلية الشروق في القاهرة، بأن دور شقيقه في الواقعة كان انتظاره بجوار الدراجة النارية حتى الإنتهاء من إضرام النيران في الصيدلية ثم تسهيل هروبه وانه لم يشترك معه في إضرام النيران في الصيدلية.

وطلبت النيابة العامة في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على آلات المراقبة بمحيط حادث حريق صيدلية الشروق، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بوضع النيران عمدا في صيدلية بمنطقة الشروق في القاهرة.

حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين لقيامهما بإضرام النيران عمداً بإحدى الصيدليات بمدينة الشروق شرق القاهرة، وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بصيدلية بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، و بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه ، مقيمان بمحافظة الشرقية ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما .

بمواجهتهم إعترف العامل بارتكاب الواقعة بإستخدام مادة تساعد على الإشتعال لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل، وأضاف باقتصار دور المتهم الثانى على إنتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.