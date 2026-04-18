الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟

ترامب
ترامب
هاجر هانئ

أثارت صور حديثة لدونالد ترامب وهو يعرج أثناء نزوله من درج طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" في ميامي، نقاشاً واسعاً حول صحته. وكان الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاماً في فلوريدا لحضور بطولة UFC 327 عندما انتشر مقطع فيديو يُظهر تورماً واضحاً في الكاحل واختلالاً طفيفاً في مشيته بسرعة كبيرة.

على الرغم من التطمينات السابقة بشأن صحته، فقد أعاد مقطع الفيديو هذا إشعال الجدل حول ما إذا كانت مجرد مشكلة بسيطة أم شيء أكثر خطورة.

ما الذي أثار القلق؟
سارع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإشارة إلى ما وصفوه بـ"تورم الكاحلين" و"صعوبة المشي". وتكهن البعض بوجود حالات مرضية خطيرة كامنة، بما في ذلك أمراض القلب أو الكلى أو الجهاز العصبي. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه الادعاءات لا تزال غير مؤكدة، وتستند في الغالب إلى تفسير بصري وليس إلى أدلة طبية.


ماذا يدل تورم الكاحلين؟
من الناحية الطبية، ووفقًا للأطباء، يحدث تورم الكاحلين - المعروف أيضًا بالوذمة - لعدة أسباب. عند كبار السن، غالبًا ما يرتبط التورم الطفيف بمشاكل في الدورة الدموية وليس بأمراض تهدد الحياة. ومن الأسباب الشائعة ما يلي:

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة
التغيرات في الدورة الدموية المرتبطة بالعمر
أمراض القلب أو الكلى أو الكبد، في الحالات الشديدة
القصور الوريدي هو حالة تعاني فيها أوردة الساقين من صعوبة في إعادة الدم إلى القلب. قد يؤدي القصور الوريدي المزمن إلى تغيرات جلدية، وتقرحات جلدية، والتهابات. إذا ظهرت عليك علامات القصور الوريدي، فعليك مراجعة الطبيب فورًا.

كذلك، عند النساء، قد تؤدي التغيرات الهرمونية، كتلك التي تحدث أثناء الحمل أو الحيض أو انقطاع الطمث، إلى إبطاء تدفق الدم إلى أسفل الساقين والأطراف الأخرى، مما قد يسبب تورم الكاحلين. حتى في الطقس الحار، يقول الأطباء إن الأوعية الدموية في الجسم تتوسع، مما قد يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين.

التحديث الصحي السابق لترامب


ليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها مخاوف بشأن تورم كاحل ترامب. ففي العام الماضي، أكدت مذكرة طبية من طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون باربابيلا، تشخيص إصابة الرئيس بقصور وريدي مزمن. وتُعد هذه الحالة شائعة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، وتُعتبر عمومًا قابلة للعلاج. وصف الدكتور باربابيلا صحة ترامب العامة بأنها "ممتازة". ووفقًا لتقريره الطبي الرسمي:

لم تكن هناك أي علامات على قصور القلب
كانت وظائف الكلى طبيعية
لم يتم العثور على أي دليل على وجود مرض جهازي
ومما زاد النقاش، لاحظ العديد من المشاهدين وجود ما يشبه الكدمات على يد ترامب اليمنى. وقد زاد هذا الأمر من حدة التكهنات، حيث تساءل المستخدمون عما إذا كان ذلك يشير إلى مشكلة صحية كامنة أم أنه مجرد نتيجة لأسباب بسيطة اعتيادية.


هل صعوبة المشي تشير إلى شيء خطير؟
قد ينتج تغير المشية أو العرج الطفيف عن عوامل متعددة، خاصة لدى كبار السن. وتشمل هذه العوامل تصلب المفاصل أو التهاب المفاصل، وإجهاد العضلات، والإصابات الطفيفة، أو حتى مشاكل التوازن.

في حين أن الحالات العصبية مثل السكتة الدماغية يمكن أن تؤثر على أنماط المشي، فإن تشخيص هذه المشكلات يتطلب تقييمًا سريريًا شاملاً، وليس مجرد مقاطع فيديو قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لماذا قد يكون التشخيص عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضللاً؟
يحذر خبراء الصحة من استخلاص النتائج بناءً على مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت. فبدون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، يستحيل تحديد سبب الأعراض بدقة، مثل التورم أو تغير المشية.

يمكن أن تؤدي التكهنات حول الحالات الخطيرة مثل فشل القلب أو السكتة الدماغية إلى إثارة الذعر والمعلومات المضللة غير الضرورية.

المصدر: timesnownews

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

