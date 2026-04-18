الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
توك شو

السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد

هاجر ابراهيم

أكد السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن المعطيات الحالية تشير إلى أن كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لم يحققا نصرًا كاملًا، بل وصلا إلى مرحلة يصعب فيها تحقيق الأهداف الاستراتيجية على المستويين العسكري والميداني، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق الرؤية الإسرائيلية، مضيفا أن هذا الانتصار المنقوص لا يمكن اعتباره انتصارًا حقيقيًا، وأنه لا يوجد منتصر واضح في هذه الحرب، وربما لا يوجد خاسر مباشر أيضًا.

وأوضح عثمان، خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جميع الأطراف باتت تميل إلى وقف الحرب، باستثناء إسرائيل، مشيرًا إلى أن كلًا من الولايات المتحدة وإيران تسعيان لخفض التصعيد نتيجة التكلفة الباهظة للصراع، كما لفت إلى أن هناك مؤشرات على تشكل نظام إقليمي وأمني جديد، وهو ما دفع مصر منذ البداية للتحرك عبر قنوات دبلوماسية مكثفة للوصول إلى التهدئة وتغليب الحلول السياسية.

وأشار إلى أن السياسة المصرية ركزت على خفض التصعيد والوصول إلى هدنة مع تعزيز الحوار كبديل للصراع، في إطار الاستعداد لمرحلة إعادة تشكيل النظام الإقليمي، مؤكدا أن تفعيل آليات العمل العربي المشترك أصبح ضرورة ملحة، حتى لا تكون الدول العربية في موقع «المفعول به»، بل فاعلًا رئيسيًا في صياغة مستقبل المنطقة.

وشدد «عثمان» على أن التحديات المقبلة تشمل تحديد دور الولايات المتحدة في المنطقة، والتعامل مع النفوذ الإيراني إلى جانب مواجهة إسرائيل باعتبارها التهديد الرئيسي للأمن القومي العربي، موضحا أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل يتمثل في فرض الهيمنة الإقليمية عبر سياسة «قص الحشائش»، بما يسمح لها بتنفيذ عمليات عسكرية دورية للحفاظ على تفوقها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

ساعة عمرو دياب

سعرها 30 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب النادرة تخطف الأنظار وتثير الجدل

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة ..شاهد

الانتفاخات

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد