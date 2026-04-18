رياضة

بيان رسمي من نادي مودرن سبورت بشأن تصريحات حسام حسن

ياسمين تيسير

اعرب نادي مودرن سبورت عن استنكاره الشديد ورفضه التام للتصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها اللاعب  حسام حسن

ونشر النادي بيان رسمي جاء كالتالي " تلك المغالطات تستهدف النيل من كيان النادي ومسؤوليه، وذلك عقب إتمام إجراءات إنهاء تعاقده “بالتراضي” وإذ يحرص النادي على مبدأ الشفافية وبيان الحقائق أمام الرأي العام والوسط الرياضي ، نود التأكيدعلى الأتى :

1- الوفاء بالالتزامات المالية: يؤكد النادي أنه قد أتم تسوية كافة المستحقات المالية للاعب حسام حسن بتاريخ 14 مارس 2026 ، وبناءً عليه وقع اللاعب

"إقرار مخالصة نهائية وبراءة ذمة شاملة" تسلم بموجبها كافة حقوقه المالية، وأقر فيها بعدم وجود أي مطالبات له لدى النادي.

2- خرق بنود السرية والاحترافية: - إن ما صدر 

من اللاعب يمثل خرقاً صارخاً ل "بند السرية وعدم الإساءة" المنصوص عليه في اتفاقية إنهاء التعاقد، ويُعد مخالفة للأمانة الاحترافية التي يجب أن يتحلى بها اللاعبون.

3- مخالفة لوائح اتحاد الكرة: تُعد تصرفات اللاعب مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم ( 11 ) الفقرة ( 13 ) من لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لإخلاله بالتزاماته تجاه النادي الذي احترم تعاقده معه.

4- الإجراءات القانونية الرادعة:- وجه مجلس إدارة النادي الإدارة القانونية بالبدء فوراً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتقديم شكوى رسمية مدعومة بالمستندات إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانوناً.

5- الحق في التعويض المدني:-يحتفظ النادي بحقه الكامل في ملاحقة اللاعب قضائيا أمام المحاكم المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة جراء الأضرار الأدبية والمادية والمساس بسمعة النادي التي نتجت عن هذه الإدعاءات العارية تماماً من الصحة.

ختاما،ً يؤكد نادي مودرن سبورت أنه لن يتهاون في حماية حقوقه المادية والادبية ضد أي محاولة للتشويه أو التدليس، وسيظل الاحترام المتبادل والالتزام باللوائح هو الركيزة الأساسية لمنظومتنا الرياضية "

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

