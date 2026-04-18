مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 2,5 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس، تقدر قيمتها المالية بحوالى 175 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها ، مٌتخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط عناصر التشكيل ، وضُبط بحوزتهم (أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة " الهيدرو - الحشيش) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (175 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.





