الرئيس البولندي: خطة السلام الأوكرانية تنص على استعادة كل أراضيها

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين، إن الحرب في أوكرانيا ستكون أحد المواضيع الرئيسية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي تستضيفه سويسرا، موضحا أن خطة السلام الأوكرانية تنص على استعادة كل أراضيها من قبضة روسيا.

وأضاف الرئيس البولندي بعد اجتماع في القصر الرئاسي مع رئيس الحكومة البولندية دونالد تاسك اليوم الاثنين: "أعتقد أن قضية أوكرانيا ستهيمن، مثل العام الماضي وهذا أحد أهم المواضيع اليوم، أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا" حسبما أفادت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية..

وأشار دودا إلى أن النصر سيعني تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي تنص على استعادة أوكرانيا جميع الأراضي التي تحتلها روسيا الآن واستعادة سيادتها داخل الحدود المعترف بها دوليا.

وقال دودا إن المفاوضات حول صيغة السلام جرت في دافوس على مستوى مستشاري الأمن القومي والسياسة الخارجية، وشارك فيها رئيس مكتب السياسة الدولية التابع للرئيس البولندي ميشكو باواك، موضحا أن المزيد والمزيد من الدول تشارك في هذه الاجتماعات، الأمر الذي يبعث "بإشارة جيدة".

وأكد أن 17 دولة أخرى انضمت إلى المبادرة، حيث يجري البحث عن حل للوضع الصعب في أوكرانيا.