الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة

كشف الإعلامى محمد الليثى أن أزمة مارسيل كولر مدرب الفريق مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق واللي أشتعلت بشكل واضح الساعات اللي فاتت حيث الأزمة خدت مُنحنى خطير عندما قرر كولر استبعاد أفشة من مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري ، ومن ساعتها وجمهور الأهلي بيسأل عن الكواليس والتفاصيل ومستجدات الأزمة.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " مصادرنا في الأهلي ، قالت أن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة مستفسرا منه عن واقعة أفشة

وأكدت المصادر أن خالد بيبو قال لرئيس الأهلي أن أفشة تحدث بطريقة غير لائقة مع كولر وقال له أن اللاعب أتهم المدير الفني بأنه يجامل في التشكيل ويختار لاعبين غير جاهزين للمباريات وغير حيادي ، ولذلك غضب المدرب السويسري من أفشة ورفض إتهاماته واستبعده من مباراة الإسماعيلي كما تم تغريم اللاعب مالياً ".

وتابع محمد الليثى "المصادر أكدت أن الخطيب طلب من خالد بيبو تغليظ عقوبة أفشة لفرض الانضباط داخل أوضة اللبس وعدم السماح لأحد بالاعتراض على قرارات المدرب ولا يتحدث معه بطريقة غير لائقة

ورغم مرض الخطيب الذي منعه من التواجد في النادي الايام الماضية لُمباشرة أعماله ومن حضور حفل تكريم فريق الكرة الطائرة بالنادي ، إلا أنه تحدث مع خالد بيبو وطلب منه فرض عقوبات صارمة على أي لاعب يتجاوز في حق أي فرد في منظومة الكرة بالأهلي".