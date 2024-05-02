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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

حبل الغسيل
حبل الغسيل

أثار فيديو حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ما رغبت سيدة فى التخلص من حياتها بعد حدوث خلاف مع زوجها.

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ووفق الفيديو المتداول سارع مجموعة من المارة أمام منزل السيدة فى الشرقية في الوقوف امام منزلها لمحاولة إنقاذها بعد أن علقت في حبل غسيل فى احد أدوار المبنى.

وعلقت سيدة الشرقية على حبل الغسيل أثناء قفزها من أحد الأدوار العليا لتنهى حياتها بسبب عدم تحملها الحياة مع زوجها خاصة بعد نشوب خلاف كبير بينهما.

والتقطت كاميرا مراقبة  تفاصيل الحادث حيث تم تصوير مجموعة من المارة ينظرون للأعلى أمام مبنى معين إذا تبين وجودة سيدة عالقة فى حبل غسيل وسارع الرجال بالاصطفاف من القرب من المبني لحماية السيدة من السقوط على الأرض والموت المحقق.

وبالفعل تمكن الرجال من التقاط سيدة الشرقية أثناء سقوطها وحمايتها من الاصطدام بالأرض والموت ولكنهم تعرضوا لإصابات بالغة أدت لدخولهم للمستشفى.

 

ونعرض لكم تفاصيل الفيديو

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اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

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