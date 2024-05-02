الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الخميس 2 مايو 2024، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ضد حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على خمسة أفراد لتمكينهم المستشار المالي لحزب الله حسن مقلد وشركته من مواصلة دعم الجماعة وكبار مسؤوليها".

وتجري اشتباكات يومية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكتوبر الماضي، وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الجانبين.

واندلعت الاشتباكات في أعقاب إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين، لتبدأ تل أبيب عدوانها الغاشم على سكان القطاع والذي تسبب في استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ميللر، أن الولايات المتحد فرضت عقوبات على أكثر من 280 فردا وكيانا روسيا من شن حربها غير القانونية على أوكرانيا.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الأمريكية "نحن نتضامن مع الأوكرانيين الذين يدافعون عن وطنهم".