بلومبرج : تركيا تعلن وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس 2 مايو 2024 أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج هذا النبأ، عن مسئولين تركيين مطلعين على الأمر.

وفي بداية أبريل الماضي، أعلنت الحكومة التركية تقييد صادرات منتجات من 54 فئة من بينها وقود الطائرات إلى إسرائيل بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة ستتخذ إجراءات انتقامية في حق إسرائيل لمنعها سلاح الجو التركي إلقاء المساعدات على غزة من الجو، قائلا إنها ستطبق "خطوة بخطوة" و"من دون تأخير"، منوها إلى موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان وافق على التدابير.

من جانبه، قال أردوغان "سنواصل دعمنا إلى أن يتوقف سفك الدماء في غزة ويتوصل أشقاؤنا الفلسطينيون إلى دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشرقية".