احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

يعد تنميل الأطراف من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والرجال من مختلف الاعمار، وتكمن الخطورة فى تكراره أو استمراره لفترة طويلة لأنه قد يكون نتيجة مشكلة صحية أخرى ويساعد فى اكتشافها بشكل مبكر.

وبحسب موقع “clevelandclinic” نعرض أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث التنميل فى الأطراف.

انهيار العمود الفقري بسبب هشاشة العظام .

الاعتلال العصبي المحيطي .

متلازمات ضغط العصب .

ألم الاعتلال العصبي .

تمزق أو فتق القرص .

العصب المقروص بسبب التهاب المفاصل أو نتوءات العظام .

إصابة الحبل الشوكي أو الدماغ أو الأعصاب.

الحبل الشوكى

متلازمة النفق الرسغي .

السكري يسبب التنميل فى الاطراف.

العدوى مثل القوباء المنطقية، أو فيروس نقص المناعة البشرية ، أو مرض لايم .

مرض كلوي .

التصلب المتعدد (MS).

التنميل من علامات السكتة الدماغية .

التهاب المفاصل.

تسبب بعض الأورام حالة من الخدر .

انتشار السرطان إلى عمودك الفقري.

الصداع النصفي .

الصداع



النوبات العصبية والصرع.

قصور الغدة الدرقية .

متلازمة رينود .

الوقوف أو الجلوس في نفس الوضعية لفترة طويلة.

الأدوية أو تعاطي المخدرات.

نقص فيتامين ب .

مصادر_فيتامين_ب



لدغات الحيوانات والحشرات.

التعرض للسموم.

نقص إمدادات الدم.

مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم في الجسم.

العلاج الإشعاعي يسبب التنميل.

أدوية العلاج الكيميائي .

تلف الأعصاب بسبب تعاطي الكحول أو التبغ.

