عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

التنميل
التنميل

يعد تنميل الأطراف من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والرجال من مختلف الاعمار، وتكمن الخطورة فى تكراره أو استمراره لفترة طويلة لأنه قد يكون نتيجة مشكلة صحية أخرى ويساعد فى اكتشافها بشكل مبكر.

وبحسب موقع “clevelandclinic”  نعرض أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث التنميل فى الأطراف.

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

انهيار العمود الفقري بسبب هشاشة العظام .
الاعتلال العصبي المحيطي .
متلازمات ضغط العصب .
ألم الاعتلال العصبي .
تمزق أو فتق القرص .
العصب المقروص بسبب التهاب المفاصل أو نتوءات العظام .
إصابة الحبل الشوكي أو الدماغ أو الأعصاب.

الحبل الشوكى
الحبل الشوكى

متلازمة النفق الرسغي .
السكري يسبب التنميل فى الاطراف.
العدوى مثل القوباء المنطقية، أو فيروس نقص المناعة البشرية ، أو مرض لايم .
مرض كلوي .
التصلب المتعدد (MS).
التنميل من علامات السكتة الدماغية .
التهاب المفاصل.
تسبب بعض الأورام حالة من الخدر .
انتشار السرطان إلى عمودك الفقري.
الصداع النصفي .

الصداع
الصداع


النوبات العصبية والصرع.
قصور الغدة الدرقية .
متلازمة رينود .

الوقوف أو الجلوس في نفس الوضعية لفترة طويلة.
الأدوية أو تعاطي المخدرات.
نقص فيتامين ب .

مصادر_فيتامين_ب
مصادر_فيتامين_ب


لدغات الحيوانات والحشرات.
التعرض للسموم.
نقص إمدادات الدم.
مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم في الجسم.
العلاج الإشعاعي يسبب التنميل.

أدوية العلاج الكيميائي .
تلف الأعصاب بسبب تعاطي الكحول أو التبغ.
 

التبغ
التبغ
التنميل التصلب المتعدد الحبل الشوكي الاعتلال العصبي العمود الفقرى الصداع النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسرع طريقة لعمل طاجن الفاصوليا الخضراء

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

احمِ نفسك من أمراض الكلى بهذه الأطعمة

نبات طعمه شهي يُعالج الاكتئاب والكوابيس وأمراض التنفس .. تعرف عليه

11 استخداما غير متوقع لقشر الليمون.. للصحة والمنزل

بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع

نصف مليون جنيه.. إنجليزية تعثر على كنز في ترعة| تفاصيل

هيضر شغلك .. كيف تتخلص من تشتت الانتباه وتزيد تركيزك فى العمل

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

السعودية.. حريق هائل بأحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية وتحرك عاجل للسلطات

إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر

بعد التوجيهات الرئاسية.. 3 تشريعات مهمة انتصرت للمرأة المصرية في عهد السيسي

وزير الرياضة لهنا جودة: مصر تدعمك وتقف خلفك وننتظر منك تتويجا أولمبيا

رئيس COP28 يترأس وفد الإمارات في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون بقطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

حرارة ورياح نهارا وجو بارد ليلا .. توقعات حالة طقس اليوم

زيادة عالمية.. أسعار الذهب اليوم في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ