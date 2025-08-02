سفارة مصر ببوروندي تستقبل الناخبين فى ثانى أيام الانتخابات

أكدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات المركزية أن سفارة مصر في بوروندي استقبلت الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت لجان الاقتراع حضورا مميزا من أبناء الجالية المصرية المقيمة هناك، حيث حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في صياغة مستقبل الوطن.

وكان من بين المشاركين ممثل الأزهر الشريف في بوروندي، الذي أدلى بصوته في مشهد يوثق ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم ودعمهم للمسار الديمقراطي.

وأكدت السفارة أن عملية التصويت تسير بانضباط كامل ووفق القواعد المنظمة، مع توفير جميع التسهيلات التي تمكّن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وتُجرى عملية التصويت بالخارج على مدار يومي 1 و2 أغسطس، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، عبر 136 لجنة انتخابية موزعة على السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة.