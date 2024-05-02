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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بجميع الأحياء.. محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

 

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة خورشيد والزوايدة والمراغي والتحفظ على  لودر وعدد 3 خلاطات وونش و3 عربات نقل وكمية من حديد التسليح والأخشاب فضلًا عن إزالة حوائط بالدور الأول علوي بالعقار الكائن 78 شارع حلمي جمعه سليمان من أمين حسونة بالإضافة إلى إزالة عدد 2 غرفه بالدور السادس علوي شارع الفرن من شارع مدرسه القدس وكذلك فك شدة خشبية بالدور السابع علوي بعزبة محسن الكبري والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وقام حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مُكبرة لإزالة التعديات تمثلت في سور من الطوب الأبيض على مساحة 120 م شارع البترول فضلًا عن تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن مبنى فيلا مكونة من دور أرضي وأول علوي على مساحة 500 متر وتعديات على مصرف زراعي وكذلك إزالة تعدى على مساحة 120 م.

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بسكينة القديمة شارع ١٤ رقم ٢ والتحفظ على طن أسمنت ورخام، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء وشدة خشبية دون ترخيص بالدور الثالث  بأبيس شارع شركة الوطنية والتحفظ على موتور ونش.

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمت إزالة سور بقرية طيبة 1 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وكثف حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملات إيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة سيكلام والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح فضلًا عن إزالة  سملات بعزبة الرحامنة بالإضافة إلى إزالة أسوار مخالفة بعزبة حوض المثلث
بينما قام حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بقرية أبيس ٨/٥ والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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