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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل: حسام حسن مدرب صاحب شخصية قوية ولا يخضع للضغوط

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أشاد علاء نبيل، بشخصية المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، مؤكدًا أنه يمتلك الجرأة في اتخاذ القرارات الفنية دون التأثر بالأسماء أو الضغوط.

منتخب مصر 

وقال علاء نبيل في تصريحات إذاعية، إن المدرب الذي يستطيع استبعاد لاعبين بحجم محمد النني وأحمد حجازي وعبد الله السعيد، ويمنح الفرصة لآخرين مثل مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي، ويتخذ قرارًا بعدم ضم مصطفى محمد، هو مدرب يمتلك شخصية قوية.

وأضاف أن حسام حسن لا يتأثر بأي ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن تمسكه بقناعاته الفنية كان أحد أسباب نجاحه، واختتم تصريحاته قائلًا: “حسام حسن عنده شخصية قوية، وما بيتأثرش بأي ضغط، وعشان كده ربنا كرمه.”

حسام حسن منتخب مصر الاهلي

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