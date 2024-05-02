مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار في أثناء عبورهما أحد المزلقانات بمدينة المنيا وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة يتضمن مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع سامح. ش 48 سنه وابنه كيرلس. س. ش 4 سنوات مقيمين بمركز بني مزار، وتم إيداع الجثتين بمشرحة بالمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.