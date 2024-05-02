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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بالمنيا

مصرع شخصان
مصرع شخصان

لقى شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار في أثناء عبورهما أحد المزلقانات بمدينة المنيا وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة يتضمن مصرع شخصين  أسفل عجلات القطار بمدينة المنيا.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع سامح. ش 48 سنه وابنه كيرلس. س. ش 4 سنوات مقيمين بمركز بني مزار، وتم إيداع الجثتين بمشرحة بالمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

أسفل عجلات القطار الأجهزة الأمنية بالمنيا تحرر محضر بالواقعة رفع درجة الإستعداد القصوي مصرعهما

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