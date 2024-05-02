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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسهل وأرخص وصفة .. طريقة سحرية للتخلص من الهالات السوداء

الهالات السوداء
الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من المشكلات الشائعة بشكل واسع بين النساء والرجال وهى تجعل المظهر العام أسوأ بكثير .

وينفق من يعانون منها مبالغ كبيرة فى شراء كريمات علاج الهالات السوداء ومستحضرات التجميل المختلفة ومع ذلك لاتزول فى أغلب الحالات، أما الوصفات الطبيعية فهى تحتاج تحضير عدة مواد وخلطها سويا وهو ما يتطلب الكثير من الجهد.

ووفقا لموقع “ stylecraze” نعرض لكم أسهل طريقة لعلاج الهالات السوداء بدون كريمات.

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استخرجي زيت فيتامين E من الكبسولات مباشرة بثقبها وإفراغها فى وعاء نظيف. 

وزعى محتويات الكبسولة على مكان الهالات السوداء والخطوط التعبيرية. 

قومي بتدليك الهالات السوداء بلطف واتركيه طوال الليل. 

استخدمى الوصفة بانتظام لمدة 2-3 أسابيع على الأقل لرؤية منطقة الهالات السوداء أفتح وأكثر إشراقًا بشكل واضح.

الهالات السوداء الخطوط التعبيرية علاج الهالات السوداء علاج الهالات أسهل طريقة

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