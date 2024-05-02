أسهل وأرخص وصفة .. طريقة سحرية للتخلص من الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من المشكلات الشائعة بشكل واسع بين النساء والرجال وهى تجعل المظهر العام أسوأ بكثير .

وينفق من يعانون منها مبالغ كبيرة فى شراء كريمات علاج الهالات السوداء ومستحضرات التجميل المختلفة ومع ذلك لاتزول فى أغلب الحالات، أما الوصفات الطبيعية فهى تحتاج تحضير عدة مواد وخلطها سويا وهو ما يتطلب الكثير من الجهد.

ووفقا لموقع “ stylecraze” نعرض لكم أسهل طريقة لعلاج الهالات السوداء بدون كريمات.



استخرجي زيت فيتامين E من الكبسولات مباشرة بثقبها وإفراغها فى وعاء نظيف.

وزعى محتويات الكبسولة على مكان الهالات السوداء والخطوط التعبيرية.

قومي بتدليك الهالات السوداء بلطف واتركيه طوال الليل.

استخدمى الوصفة بانتظام لمدة 2-3 أسابيع على الأقل لرؤية منطقة الهالات السوداء أفتح وأكثر إشراقًا بشكل واضح.