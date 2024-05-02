وفد حماس في القاهرة| جهود مصرية مستمرة لتهدئة الأوضاع في غزة.. و240 شاحنة مساعدات جديدة

تتواصل العمليات العسكرية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023 حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34596، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77816 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويعاني القطاع أسوأ كارثة انسانية على الاطلاق ، فضلاً عن أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

240 شاحنة في طريقها لغزة

ووصل لقطاع غزة 240 شاحنة قادمة من مصر، تم مرورها عبر معبرى رفح البري وكرم أبوسالم، محملة بمواد إغاثة ومساعدات ، وتواصل استقبال جرحي ومسافرين للجانب المصرى قادمين من غزة عبر معبر رفح.

وأفادت بيانات معبر رفح إنه تم خلال الساعات القليلة الماضية دخول 240 شاحنة، بينها "47" شاحنة وصلت لغزة عن طريق معبر رفح ,ووصل لقطاع غزة عن طريق معبر كرم أبوسالم "139" شاحنة.

كما تم استقبال 44 جريح ومريض و74 مرافق ، و400 اقامات، و190 مصريين ، و62 اجانب.

وهبطت بمطار العريش طائرة تحمل 20 طن مساعدات غذائية وطبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، وتشير بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والوفود لغزة إنه تم منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي وصول 766 طائرة حملت أكثر من 18 ألف طن، بينها 626 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

ويتسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات، ويعيد نقلها تباعا لغزة علي شاحنات، عن طريق معبر رفح ويتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.

وقال مصدر بشمال سيناء، إنه تم دخول 47 شاحنة مساعدات من خلال معبر رفح البري، شملت 6 شاحنات محروقات، وتضم شاحنتي غاز للطهي خاص بالمنازل، و4 شاحنات سولار، و8 شاحنات مواد غذائية، وشاحنتي مياه وصودا، و3 شاحنات مواد نظافة، و14 شاحنة دقيق، و3 شاحنات فرشات، وشاحنتي ملابس، و5 شاحنات بطاطين، وشاحنة خيام، وشاحنة أدوية، وشاحنة تمر، وشاحنة تحمل مولد كهربائي للمستشفى الكويتي.

وأشار المصدر إلى دخول 193 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10 آلاف و868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و10 آلاف و235 طنًا من الوقود، و129 ألفا و329 طنًا من المواد الغذائية، و26 ألفا و364 طنًا من المياه، بجانب 123 سيارة إسعاف، و43 ألفا و73 طنًا من المواد الإغاثية.

جهود مصرية لتهدئة الأوضاع

ويشار إلى أنه كان قد أجرى الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ،اليوم ، اتصالاً هاتفيا بإسماعيل هنية رئيس حركة حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان على غزة.

وبحسب بيان لحركة حماس، ثمن هنية الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

وفي سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى أن وفد من حركة حماس سيصل للقاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ أيام قليلة إن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتابع: "التبعات التي صدرت من إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي لا تحتمل".

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 51 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومع دخول العدوان يومه الـ209 استشهد وأصيب عشرات المواطنين، الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد 6 مواطنين في قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ الأهالي 3 شهداء، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة الشمالية الغربية من المخيم.

واستشهد مواطن، وأصيب آخرون في خان يونس جنوب القطاع، ، في قصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب شرق مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق في بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرق المدينة قصفا مكثفا من طائرات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، قصف طيران الاحتلال بناية سكنية لعائلة اشتيوي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد مواطنين، واصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزل في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، جنوب غرب مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال أراضي وخيام النازحين شرق مدينة رفح.

كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 10 آلاف شخص مفقودون تحت الأنقاض، فيما جدد العاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة التحذير من التأثير المدمر المستمر للعدوان علي غزة والحاجة إلى ضمان خطوط إمداد موثوقة لتوفير المساعدات للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في القطاع، مشيرا الي أن قوات الدفاع المدني الفلسطيني يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثث، بما في ذلك نقص المعدات والآلات الثقيلة والأفراد، محذرين من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات لانتشال الجثث باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة لديهم.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن منظمات الإغاثة لا تزال تواجه عددا من القيود المفروضة على الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك رفض المهمات المخطط لها أو التأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية على الطرق شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأوضح المكتب الأممي أن أكثر من ربع البعثات الإنسانية إلى شمال غزة في أبريل أعاقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتم رفض 10 بالمائة منها على الفور، وأن المكتب يواصل العمل مع الشركاء في المجال الإنساني لتوسيع نطاق عمليات المساعدة كلما وحيثما أمكن ذلك.