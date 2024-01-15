صحف السعودية| الأمير فيصل بن فرحان يصل مدينة دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.. حرس الحدود يحبط تهريب 270 كيلو من القات

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الرياض

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة دافوس السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.

وفي خبر آخر، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الداعمة لاستمرار عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وإطالة أمدها إلى التراجع عن مواقفها، بعد مئة يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ.

وقالت في بيان صحفي، مساء الأحد "بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع، و 75 عاماً على نكبة شعبنا، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زال المحتل الإسرائيلي يستفيد من هذا الفشل والتقاعس ويوظفه للإمعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: أن الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن، وارتكب فيها جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفرض النزوح قسراً على ما يقرب من مليونين دون أي ملجأ آمن ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إضافة لحرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية، ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع تمهيدًا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته.

صحيفة المدينة

نبه المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومترًا /ساعة.

وبيّنت الأرصاد السعودية، أن الحالة التي تشمل ينبع والرايس، تبدأ غدًا الاثنين الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وفي خبر آخر، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

كما أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، خدمة الرمز الإلكتروني الموحَّد، بالتكامل مع وزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ بهدف توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.

وتشمل الخدمة في مرحلتها الأولى، ربط بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني بالرمز الإلكتروني الموحد، على أنْ تشمل المرحلة اللاحقة كافة البيانات والتراخيص التشغيلية.

وتسهم خدمة الرمز الإلكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني.

صحيفة عكاظ

تغلق وزارة التعليم السعودية، الخميس القادم، باب التقديم على حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445هـ.

وستنتهي الوزارة من إجراءات المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لعدد من المعايير التي تم تحديدها، المتمثلة في نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل 1443هـ، وتاريخ التعيين، ومتوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين، والغياب بعذر، ومن يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة حتى موعد إغلاق النظام والبرامج التأهيلية المعدة، ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية «قصيرة المدى»، والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية «طويلة المدى».

وستتيح الوزارة، الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل لمدة 5 أيام، بعد إعلان نتائج الحركة، وذلك من خلال تقديم طلب عن طريق نظام «فارس» الإلكتروني، مشيرةً إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.

وفي خبر آخر، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95% بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنوياً، إضافة إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023م، حيث أكد التقرير سعي منظومة البيئة في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعاتها كافة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطاراً مؤسسياً واضحاً يحتوي على أكثر من 65 مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من 55 مليار ريال.

وبحسب التقرير، فإن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالمملكة في الوقت الحاضر لا يتجاوز «3 - 4%» فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95%.