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مصدر: محمد صلاح يخضع لفحوصات طبية.. وتفاؤل كبير بلحاقه بمواجهة أستراليا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر: محمد صلاح يخضع لفحوصات طبية.. وتفاؤل كبير بلحاقه بمواجهة أستراليا

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها، وسط حالة من التفاؤل داخل معسكر الفراعنة بإمكانية لحاقه بمواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026. 

منتخب مصر 

واصل قائد منتخب مصر محمد صلاح تأكيد مكانته بين أبرز نجوم بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل حضورًا مميزًا خلال مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليسهم في تأهل الفراعنة إلى دور الـ32 من البطولة.

وكان صلاح قد غادر مباراة مصر وإيران بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، فيما يواصل الجهاز الطبي تنفيذ البرنامج العلاجي ومتابعة حالته لحسم موقفه النهائي من المشاركة أمام أستراليا. 

نجح محمد صلاح في دخول قائمة أفضل صانعي الفرص في البطولة، بعدما قدم أداءً لافتًا طوال مباريات دور المجموعات، ليؤكد دوره المحوري في قيادة المنتخب المصري خلال مشواره بالمونديال.

وبحسب الإحصائيات الخاصة بالبطولة، يحتل صلاح المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص، بعدما صنع 11 فرصة لزملائه، ليواصل منافسته مع أبرز نجوم العالم في هذا الجانب.

صراع قوي على صدارة القائمة

يتصدر البلجيكي لياندرو تروسارد قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 13 فرصة، بينما يتساوى محمد صلاح مع المغربي أشرف حكيمي في المركز الثاني بعدما صنع كل منهما 11 فرصة خلال مباريات دور المجموعات.

ويأتي الإنجليزي ديكلان رايس والأوروجوياني ماكسي أراوخو في المراكز التالية برصيد 10 فرص لكل منهما، بينما يمتلك التركي فيردي كاديوجلو 9 فرص، ويتساوى معه البلجيكي كيفن دي بروين والسنغالي ساديو ماني والكندي جونستون، في حين سجل الإيفواري يان ديوماندي 5 فرص.

مواجهة مرتقبة أمام أستراليا

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا في دور الـ32، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، بعدما أنهى الفراعنة دور المجموعات بنجاح وحجزوا بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة مستوياته المميزة وقيادة منتخب مصر لتحقيق إنجاز جديد في البطولة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال مرحلة المجموعات، والذي وضعه بين أفضل صانعي الفرص في كأس العالم، ليؤكد قيمته الكبيرة كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية وقائدًا يعتمد عليه المنتخب المصري في مواصلة حلمه بالمنافسة على اللقب.

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