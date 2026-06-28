مصدر: محمد ساليو بانجورا على رأس المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسن، أن الغيني محمد ساليو بانجورا، مهاجم مولودية الجزائر، يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم خط هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان أحمد حسن قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصدر: محمد ساليو بانجورا على رأس المرشحين لدعم خط هجوم الأهلي في الموسم الجديد".

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الغيني محمد ساليو بانجورا مهاجم مولودية الجزائر، من ضمن المرشحين للانتقال للأهلي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: ياسر رضوان مدرب الأهلي ضمن جهاز حسين عموتة، قام بترشيح المهاجم الغيني للانتقال للنادي الأهلي.

وأضاف: ياسر رضوان رشح اللاعب ويرى أنه يمتلك إمكانيات مميزة، وكل الأمور واردة في الفترة المقبلة.