110 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 110 مستوطنين، اليوم / الأحد / ، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر التضييق عليهم، وإبعادهم عن المسجد، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحاماتهم.