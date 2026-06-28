رئيس وزراء اليونان: حققنا تقدمًا ملموسًا ومستمرون في الإصلاح حتى 2030

أقر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم "الأحد" بأنه رغم تحقيق تقدم لا يمكن إنكاره في مختلف المجالات منذ عام 2019، إلا أن العديد من المشكلات التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين لا تزال قائمة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على معالجتها بإصرار ضمن خطتها الإصلاحية طويلة الأمد.

وقال، في منشور أسبوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أداء حكومته يجب أن يُقيَّم استنادًا إلى النتائج الملموسة لا الشعارات.. مشيرا إلى أن حكومة حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي يمتد حتى عام 2030، الذي يتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لتأسيس الدولة اليونانية الحديثة.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي صادف مرور ثلاث سنوات على تجديد الناخبين ثقتهم بحزب "الديمقراطية الجديدة" في انتخابات عام 2023، مؤكدًا أنه يسعى يوميًا إلى الوفاء بهذه الثقة، مع إقراره بأن الحكومة لم تنجح دائمًا في تلبية جميع تطلعات المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن اليونان أحرزت خلال السنوات السبع الماضية تقدمًا في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصاد، وسوق العمل، والتحول الرقمي للدولة، والرعاية الصحية، والتعليم، والدفاع.