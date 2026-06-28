طلاب الثانوية العامة بسوهاج: الوقت لم يكن كافيًا في امتحان اللغة العربية

ساد الارتياح وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج عقب خروجهم من لجان امتحان اللغة العربية، اليوم، بعدما جاءت معظم الآراء متفقة على أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة من المنهج، إلا أن عددًا من الطلاب أكدوا أن طول بعض الجزئيات احتاج إلى وقت إضافي، رغم سهولة الأسئلة في مجملها.

ومع انتهاء زمن الامتحان، تجمع الطلاب أمام اللجان وسط انتظار أولياء الأمور، لتبدأ أولى الانطباعات حول الامتحان، حيث وصفه عدد كبير من الطلاب بأنه "مطمئن" مقارنة بما كانوا يتوقعونه، مؤكدين أن غالبية الأسئلة جاءت من الأجزاء التي ركز عليها المعلمون خلال المراجعات النهائية.

امتحان اللغة العربية سهل لكنه يحتاج لوقت أطول

وقال عدد من الطلاب إن الامتحان راعى الفروق الفردية، وابتعد عن التعقيدات، خاصة في أسئلة القراءة والنصوص، بينما جاء النحو في حدود المتوقع، وهو ما منحهم شعورًا بالثقة أثناء الحل.

وفي المقابل، أشار طلاب آخرون إلى أن المشكلة لم تكن في صعوبة الامتحان، وإنما في عامل الوقت، موضحين أن بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز وتأنٍ في القراءة والإجابة، الأمر الذي جعل الدقائق الأخيرة تمر بسرعة، خاصة مع الرغبة في مراجعة ورقة الإجابة قبل التسليم.

وأكد أحد الطلاب أن الامتحان كان "سهلًا لكنه طويل نسبيًا"، مضيفًا أن الوقت كان يكفي للإجابة، لكنه لم يكن كافيًا لإعادة مراجعة جميع الأسئلة بهدوء، بينما قالت طالبة أخرى إن الامتحان جاء أفضل مما كانت تتوقع، إلا أنها كانت تتمنى وجود وقت إضافي لمراجعة إجاباتها، خاصة في جزئيات النحو والبلاغة.

وعلى الجانب الآخر، سادت أجواء من الارتياح بين أولياء الأمور الذين انتظروا أبناءهم أمام اللجان، بعدما خرج معظم الطلاب بابتسامات تعكس رضاهم عن مستوى الامتحان، وسط دعوات بأن تستمر باقي المواد بنفس المستوى من الوضوح ومراعاة الفروق بين الطلاب.

وشهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج التزامًا كاملًا بالإجراءات التنظيمية، حيث انتظمت أعمال دخول وخروج الطلاب في هدوء، وسط انتشار أمني وتنظيمي لتأمين اللجان.

ويعد امتحان اللغة العربية أول اختبار في المواد الأساسية المضافة للمجموع، لذلك يحظى باهتمام كبير من الطلاب وأسرهم، فيما عكست آراء طلاب سوهاج حالة من التفاؤل مع انطلاق ماراثون الامتحانات، على أمل أن تأتي الامتحانات المقبلة بنفس المستوى، مع منح الطلاب وقتًا يتناسب مع طبيعة الأسئلة ويتيح لهم فرصة المراجعة الكاملة قبل انتهاء الزمن المخصص للإجابة.