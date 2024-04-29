هذه الدولة هي وجهة قادة حماس حال إجبارهم على مغادرة قطر.. تفاصيل

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، لوسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أنه إذا أجبر قادة حماس على مغادرة قطر فسيتوجهون للأردن.

وقال أبو مرزوق: "هناك إشاعة أن قيادات حماس ستنتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا، كل هذه أجواء إعلامية فقط للضغط على القطريين".

وأشار إلى أنه "إذا انتقلت قيادة حماس وهو أمر غير قائم حاليا، فستنتقل إلى الأردن".

وأضاف أن "شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا علاقة جيدة مع النظام الأردني"؛ حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأكد أبو مرزوق أن الحركة ليس لديها اعتراض عمن يدير غزة طالما فلسطيني.

وأشار القيادي في حماس موسى أبو مرزوق إلى أن حركة فتح تقود السلطة ومنظمة التحرير لا الشعب الفلسطيني.

وتابع: "الذي يقرر في قطاع غزة وفي مستقبل غزة هي حماس.. من غير المعقول أن تدخل إسرائيل 300 ألف جندي إلى غزة، وتفشل، ثم تأتي أي جهة أخرى لتقول كلمة الفصل في القطاع".