بعد 3 سنوات من إلغائه.. أمريكا تعتزم تصنيف الحوثيين كـ «منظمة إرهابية»

من المتوقع أن تصنف الإدارة الأمريكية، ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية هذا الأسبوع.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لقناة "العربية"، إن إدارة بايدن قد تعيد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد أقل من 3 سنوات من التراجع عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني، أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون، يوم الجمعة الماضي، في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

ويوم الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي، مصرع أحد عناصرها نتيجة الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على المواقع الحوثية في اليمن.