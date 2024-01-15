يستغلون فلسطين.. اليمن تفضح أعمال الحوثيين بشأن استهداف السفن في البحر الأحمر

قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، إن مليشيات الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع قضية فلسطين العادلة للقيام بأعمال دعائية ومضللة عبر استهداف السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية، أنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر.

وأكدت الحكومة اليمنية، أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم.

وحمّلت الحكومة اليمنية، الحوثيين مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية، وجددت الحكومة اليمنية، موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبها بوقف العدوان الإسرائلي الغاشم على الأراضي المحتلة.