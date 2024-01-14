الولايات المتحدة تنفي تقارير الحوثيين عن هجمات جديدة في اليمن اليوم

خلافا لتقارير الحوثيين، نفت الولايات المتحدة بشكل قاطع أي تورط لها في هجمات جديدة في اليمن يوم الأحد. وقال مسؤول دفاعي أمريكي لم يذكر اسمه لوكالة فرانس برس: "لم تحدث أي ضربة أمريكية أو التحالف اليوم"، دحضاً لمزاعم وسائل الإعلام الحوثية.

أفادت مصادر الحوثيين، خاصة موقع أنصار الله الإخباري، أن مدينة الحديدة الساحلية اليمنية استهدفت بغارات جوية نسبت إلى "العدوان الأمريكي البريطاني". ونقل الموقع عن مصدر أمني، أن الغارات استهدفت منطقة جبل جدعة بمديرية اللحية بالحديدة.

جاءت الغارات الجوية المبلغ عنها في أعقاب إجراءات سابقة هذا الأسبوع عندما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هجمات منسقة على مواقع الحوثيين في اليمن. وجاءت هذه الضربات ردًا على الهجمات المزعومة التي شنتها الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي نُفذت تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.