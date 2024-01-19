تبدأ من 28 ألف جنيه| أسعار وبرامج عمرة رجب وشعبان ورمضان.. فرصة لزيارة بيت الله

في ظل التزايد الواضح للإقبال على أداء مناسك العمرة في الفترات المختلفة من العام، يأتي هذا التقرير ليقدم لكم تحليلاً شاملاً لأسعار وبرامج العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان.

وسنقوم بتسليط الضوء على التفاصيل المهمة لكل شهر، مما يساعدكم في اتخاذ قرار مستنير عن رحلتكم الدينية.



أسعار عمرة شهر رجب

برامج اقتصادية

وبدأ علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بالتحدث عن أسعار عمرة شهر رجب، حيث أكد أن الأسعار ستتراوح بين 28 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية ذات المدة القصيرة، وتصل إلى 30 ألف جنيه خلال إجازات منتصف العام الدراسي.

إقبال كبير

وفي هذا السياق، أشار إلى أن إقبال المواطنين على العمرة خلال شهر رجب كان جيدًا للغاية، حيث تم حجز غالبية الرحلات بالكامل.

ورجح الغمري أن تزامن إجازات منتصف العام مع شهر رجب كان له الدور الكبير في زيادة أعداد المسافرين.

