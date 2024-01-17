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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من شوبير على تصريح مدرب تونس بعد الهزيمة أمام ناميبيا

صدى البلد

علق الاعلامي أحمد شوبير على تصريح مدرب منتخب تونس بعد الهزيمة من ناميبيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 وقال شوبير : تصريح غريب جدًا.

وفجر منتخب ناميبيا المفاجأة الكبرى بتحقيقه الفوز على منتخب تونس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

 

وجاء هدف منتخب ناميبيا عن طريق ديون هوتو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

 

ورفع منتخب نامبيا رصيده من النقاط لثلاثة نقاط متصدرا المجموعة الخامسة، وفي انتظار اللقاء الثاني في المجموعة بين مالي وجنوب إفريقيا الذي سيلعب في العاشرة مساء.

 

ودفع جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بـ علي معلول لاعب الأهلي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ناميبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

 

وحقق يوسف المساكني قائد منتخب تونس رقما قياسيا في المشاركات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

 

ووصل المساكني للبطولة رقم 8 الذي يشارك فيها مع منتخب تونس خلال تاريخ كأس أمم إفريقيا، ليعادل رقم كل من أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وريجبورت سونج قائد الكاميرون السابق، وأندري أيو نجم غانا الحالي.

شوبير منتخب مصر دولة ناميبيا منتخب مصر وناميبيا

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