عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب بيونج يانج| كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 11 سفينة.. لهذا السبب

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية

فرضت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عقوبات مستقلة على 11 سفينة وخمسة أفراد وكيانات متورطين في عمليات نقل غير قانونية للنفط ومنتجات أخرى من سفينة إلى أخرى إلى كوريا الشمالية، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات على الأنشطة البحرية لبيونج يانج.

وحسب وكالة "يونهاب"، قالت الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات الأخيرة هي جزء من جهود سيئول لتثبيط المشتريات غير المشروعة لكوريا الشمالية للموارد، وعرقلة التمويلات التي تستخدمها لدفع برامجها النووية والصاروخية.

وأضافت أن هذه أول مرة تفرض كوريا الجنوبية عقوبات على السفن منذ ما يقرب من 8 سنوات.

تشمل السفن 11 الخاضعة للعقوبات "نام ديه بونغ" (دايموند 8 سابقا) و"نيو كونك و"يونيكا" و"شينج مينج يانج 888"، و"سوبليك"، و"ايه بونج 1"، و"كيونج سونج 3"، و"ليتون"، و"ايه سا بونج"، و"غولد ستار"، وأثينا".

ويشتبه في تورط السفن في عمليات شحن مع سفن كورية شمالية، وتهريب النفط المكرر والفحم إلى الشمال وتوريد وبيع ونقل بضائع من وإلى الشمال.

وتم تحديد جميع السفن في تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن، وأوصى الفريق بإضافة سبعة منها إلى قائمة العقوبات الأممية.

الخارجية الكورية الجنوبية الخارجية الكورية الكورية الجنوبية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

صدام جديد بين فيتوريا وإمام عاشور قبل مباراة غانا "تفاصيل"

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

ترشيحاتنا

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية اليوم

أمريكا ترفض إصدار تقرير بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة.. تفاصيل

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

القومي للطفولة والأمومة يشارك بمبادرة "دوي" في معرض الكتاب

بسبب بيونج يانج| كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 11 سفينة.. لهذا السبب

نجم مصر السابق: تطور منتخبات إفريقيا بسبب الاحتراف المبكر.. وتوقعت تألق مالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتداء طالبة أمريكية على معلمتها العجوز بوحشية وتصويرها

بـ الشورت والأحمر الجريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

تسابيح دياب.. أول سودانية بمسابقة ملكة جمال العالم ترد على انتقادات واجهتها

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ