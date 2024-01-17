بسبب بيونج يانج| كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 11 سفينة.. لهذا السبب

فرضت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عقوبات مستقلة على 11 سفينة وخمسة أفراد وكيانات متورطين في عمليات نقل غير قانونية للنفط ومنتجات أخرى من سفينة إلى أخرى إلى كوريا الشمالية، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات على الأنشطة البحرية لبيونج يانج.

وحسب وكالة "يونهاب"، قالت الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات الأخيرة هي جزء من جهود سيئول لتثبيط المشتريات غير المشروعة لكوريا الشمالية للموارد، وعرقلة التمويلات التي تستخدمها لدفع برامجها النووية والصاروخية.

وأضافت أن هذه أول مرة تفرض كوريا الجنوبية عقوبات على السفن منذ ما يقرب من 8 سنوات.

تشمل السفن 11 الخاضعة للعقوبات "نام ديه بونغ" (دايموند 8 سابقا) و"نيو كونك و"يونيكا" و"شينج مينج يانج 888"، و"سوبليك"، و"ايه بونج 1"، و"كيونج سونج 3"، و"ليتون"، و"ايه سا بونج"، و"غولد ستار"، وأثينا".

ويشتبه في تورط السفن في عمليات شحن مع سفن كورية شمالية، وتهريب النفط المكرر والفحم إلى الشمال وتوريد وبيع ونقل بضائع من وإلى الشمال.

وتم تحديد جميع السفن في تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن، وأوصى الفريق بإضافة سبعة منها إلى قائمة العقوبات الأممية.