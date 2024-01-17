الإعلام الإسرائيلي: واشنطن تجري مفاوضات للإفراج عن ستة أسرى يحملون الجنسية الأمريكية

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مكثفة للغاية بشأن صفقة أسرى "صغيرة" جديدة.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن هذا هو السبب وراء قيام بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة قطر الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة فأن الاتصالات التي يجريها ماكغورك في قطر تتركز حول مساعي التوصل إلى صفقة "صغيرة"، للإفراج عن ستة أسرى لدى حركة حماس يحملون الجنسية الأميركية.

وأكدت الصحيفة أنه حتى لو مضت "الصفقة الصغيرة" قدما، فإن نجاحها لن يشير إلى توفر الشروط اللازمة لتنفيذ "الصفقة الكبيرة"، أي صفقة إطلاق سراح "الكل مقابل الكل" بسبب الطلب الرئيسي لإسرائيل - وهو المطالبة بإنهاء الحرب.