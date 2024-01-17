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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نعارض البرنامج النووي الإيراني ولكن هناك شروط

مدير عام الوكالة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الوكالة لا تمانع أن يكون لدى إيران برنامج نووي وتطوره، ولكن لابد لها أن  تمتثل للالتزامات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات صحفية خلال منتدى دافوس الاقتصادي، أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية، ولكنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى عالٍ جدا وقريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية.

وأشار جروسي إلى أن البرنامج النووي الإيراني يقفز إلى الأمام ويتجه نحو أهداف طموحة، مضيفا: "نحن لا نعارض ذلك، لكننا نقول إن وصول هيئة الرقابة الدولية يجب أن يتناسب مع هذه الأنشطة، وإن إيران طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويجب عليها الامتثال للالتزامات في هذا المجال".

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران ما زالت لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية بدخول منشآتها النووية على أساس جنسيتهم، وهذا أمر غير جيد على الإطلاق.

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