غدا.. إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

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تنطلق غدا الخميس الموافق ١٨ يناير امتحانات الشهادة الإعدادية وحتى ٢٥ يناير حيث يؤدى غدا ١٠٩ الف ٩٩٨ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهنى وتربية خاصة ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات بنظام البوكليت.

من جانب آخر ويستمر ١٣٥الف ٧٥٤ طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية فى اداء امتحانات الفصل الدراسى الأول حتى ٢٤ يناير حيث يؤدى٦٣ الف ٦٢١ طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحان مادة الرياضيات البحتة ومادة الأحياء والفلسفة والمنطق .

ويستمر ١٢٥ الف ١٨٥ طالب وطالبة بالتعليم الفنى فى اداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

حيث بدأت الامتحانات للنقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية فى التاسع والحادى عشر من يناير و تنتهى فى الخامس والعشرين من يناير.