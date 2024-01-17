استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري.. وكيل زراعة الدقهلية يكشف التفاصيل

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري يأتي ضمن أهداف ورؤية مصر ل2030 لتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق تحقيق مصادر طاقة نظيفة ومتجددة قليلة التكاليف.

وأضاف الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا المشروع يقلل من الإعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقة، إلى جانب إلغاء الإعتماد على الديزل كأحد مصادر الطاقة الأكثر إستعمالا فى الري أو فى تشغيل ألات الري.

وتابع الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه من المعروف أن مصر تمتلك أعلي سطوع شمسي فى العالم يصل لألف وات، وبالتالي من خلال هذا المشروع من الممكن أن يكون مشروع مبشر من هذا النوع من المشروعات.