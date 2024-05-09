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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مخزونات الخام الأمريكية وصعود البنزين

صدى البلد

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية امس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت، بينما صعدت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو/ أيار، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.1 مليون برميل.

وسجل خام تكساس الأميركي ارتفاعا بنحو 0.43% إلى 78.72 دولار للبرميل خلال جلسة تداولات الأربعاء.  

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 307 آلاف برميل يوميا. وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين ارتفعت 0.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 116.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.1 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 353 ألف برميل يوميا.

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