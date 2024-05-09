إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع

أكدت عدد من وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الأخبارية”.

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ بلاده مازالت تعول على اللجوء على مجلس الأمن، خصوصا مع بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مشددًا على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بالاستيلاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم تصعيد خطير وتجاوز للخطوط الحمر تحدي واستفزاز للشعب الفلسطيني والأمة العربية.