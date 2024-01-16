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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل زراعة الغربية يشهد القافلة الإرشادية عن المحاصيل الشتوية.. صور

وكيل الزراعة بالغربية
وكيل الزراعة بالغربية

شهد الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم تدشين فاعليات القافلة الإرشادية للمحاصيل الشتوية (محصول القمح والبطاطس)  بناحية الطلبية التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

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كما يأتي ذلك فى إطار استمرار الأنشطة الإرشادية والتدريبية لمديرية الزراعة بالغربية، وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، بناء على توجيهات  السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية , الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.


وأوضح "ابوشادى " أهمية هذه القوافل الإرشادية في ضوء اهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول استراتيجي، الذى نسعى لتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي منه.

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كما كشف  الدكتور خالد ابوشادى أن القافلة تطرقت لعدد من المحاور الهامة الخاصة بمحصول القمح والتوصيات الفنية كتجهيز الأرض للزراعة ، وضرورة إضافة السماد الازوتى بشكل متوازن وعدم إهمال عنصر البوتاسيوم والري بالمعدلات الموصى بها ، وأهمية الزراعة على مصاطب بالأصناف الموصى بها فى وجة بحرى ( مصر ٤ ،مصر ٣ ، سخا ٩٥ ، جيزه ١٧١ ، وسدس١٤ ). ، اهم الآفات الحشرية  التى تصيب القمح و ضرورة الاكتشاف المبكر للإصابة وكيفية مقاومتها والحد من ظهورها، وأنواع الحشائش التى تصيب القمح والتنبيه بضرورة رش الحشائش العريضة بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة .

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وتطرق الحديث الى محصول البطاطس وأهم الأصناف ومميزات وعيوب كل صنف والأهمية الاقتصادية للمحصول وعمليات خدمة الأرض قبل وبعد الزراعة والاحتياطات اللازمة أثناء عملية التقطيع والزراعة وتلافي الممارسات الخاطئة والالتزام بتنفيذ حزمة التوصيات اللازمة للمحصول وكمية الأسمدة اللازمة ومواعيد الري والتسميد لتوفير الاحتياجات السمادية والمائية للمحصول ، والطريقة الصحيحة لمكافحة الحشائش  لما لها من أثر ضار  في انتشار الأمراض الفطرية والحشرية ، وأهم المبيدات الموصى بها حسب توصيات وزارة الزراعة للوصول إلى أعلى إنتاجية والحفاظ على المحصول.

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وأوضح "ابوشادى" - أن مديرية الزراعة بالغربية بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين بتنظيم القوافل والندوات الإرشادية بهدف توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية اللازمة والوقوف إلى جانب أهالينا المزارعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية للحصول على أعلى إنتاجية.


جاء ذلك بحضور الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الدكتور ، الدكتور حامد عبد الدايم بمعهد وقاية نبات، الدكتور جمال الشعراوي رئيس الحملة القومية للقمح، الدكتور محمد عماد قنيبر بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش بالحميزة، الدكتور محمد عراقي الديناري بمعهد بساتين، الدكتورة مروة محمد موسي بمعهد وقاية النبات، الدكتورة إيمان مصطفي بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، الدكتورة حنان عبيد بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، المهندس ناصر أبو طالب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، المهندس فخرى منصور باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، المهندس حمادة عمار مدير إدارة الإرشاد والتدريب والبيئة، المهندس إبراهيم الشيخ مدير الإدارة الزراعية بكفر الزيات، المرشدين الزراعيين، وعدد كبير من مزارعى الناحية
وفى نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور، الذين أشادوا بدور مديرية الزراعة بالغربية وحرصها الدائم على تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور عادل الدائم الزراعة على مصاطب الزراعى الزراعية الدكتور محمد يوسف الدكتور علاء عزوز الدكتور عباس الشناوي الدكتور خالد ا بوزارة الزراعة بحوث الحشائش بالغربية

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