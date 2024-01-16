عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

محافظ الغربية يتفقد تسلم معدات وصناديق نظافة لدعم منظومة النظافة بمركز ومدينة طنطا

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى، وتابع خلالها أعمال الرصف النهائية بمنشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بحي ثان المحلة الكبرى، حيث تم رصف منطقة عبد المنعم رياض وشارع التقوى الرئيسي بطول 360 مترًا والجانبي بطول 120 مترا.

وتشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك، وإزالة البروز والتعديات، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة، كونها سوقا تتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت، لذلك تم رصفها بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

وتابع المحافظ، جولته بمتابعة  الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

txt

خبير في الشأن الإسرائيلي: الأوضاع في الضفة الغربية ستتصاعد بعد عملية رعنانا

وأشار إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورا، مجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

جنايات طنطا تنظر جلسة محاكمة سيدة وزوجها نحرا رقبة والد طليقته

وأكد المحافظ خلال الجولة حرصه على متابعة المشروعات، مشددًا على تذليل كافة المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.

وعلى هامش الجولة وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشارع جمال عبد الناصر على الفور، وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.

IMG-20240116-WA0057
IMG-20240116-WA0057
IMG-20240116-WA0059
IMG-20240116-WA0059
IMG-20240116-WA0060
IMG-20240116-WA0060
IMG-20240116-WA0056
IMG-20240116-WA0056
IMG-20240116-WA0054
IMG-20240116-WA0054
IMG-20240116-WA0055
IMG-20240116-WA0055
IMG-20240116-WA0053
IMG-20240116-WA0053
IMG-20240116-WA0052
IMG-20240116-WA0052
IMG-20240116-WA0050
IMG-20240116-WA0050
IMG-20240116-WA0051
IMG-20240116-WA0051
IMG-20240116-WA0048
IMG-20240116-WA0048
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشوارع الفرعية السيولة المرورية المحلة الكبرى المحاور المرورية الجديدة المحاور المروريه المواصفات الفنية المشروعات الخدمية المشروعات إنشاء المشروعات المواطنين المواد العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

ترشيحاتنا

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

مجلس الاتحاد الأوروبي يضع قيادي حماس يحيى السنوار على قائمة الإرهاب

برلمانية لـ وزير التموين: المواطن يعاني الأمرين.. ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة

450 ميلا.. نيويورك تايمز تكشف عن مفاجأة الاحتلال في أنفاق غزة

شاهد.. كثافات مرورية أعلى دائري البراجيل بسبب أعمال الكوبري الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

فيديو

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ