عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«القومي للمرأة» يشكر جامعة كفر الشيخ لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

وجه المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لإدارة جامعة كفر الشيخ والمستشفى الجامعي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قدموها لإخواننا الفلسطينيين المرضى المصابين وأسرهم.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها أسرة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، للمستشفى الجامعي، برعاية دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وإشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ.

وخلال الزيارة، قدم أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وجبات طعام للمرضى الفلسطينيين، فضلاً عن تقديم بعض الألعاب للأطفال المرافقين لذويهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من معاناة المرضى المصابين وأسرهم.

IMG-20240429-WA0227
IMG-20240429-WA0227
IMG-20240429-WA0226
IMG-20240429-WA0226
IMG-20240429-WA0224
IMG-20240429-WA0224
IMG-20240429-WA0225
IMG-20240429-WA0225
الشعب الفلسطيني الشقيق الدكتور عبدالرازق دسوقي المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ خدمة المجتمع وتنمية البيئة حفاوة الاستقبال جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس| صور

تحرير 16 محضرًا تموينيًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بكفر الشيخ

توريد 67 ألفًا و200 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

علاج 1508 مواطنين.. «صحة كفر الشيخ» تختتم قافلة طبية بقرية السيد البدوي

جمعية الأورمان توزع 3600 قطعة ملابس في قرى بيلا بكفر الشيخ.. صور

نقيب أطباء أسنان كفر الشيخ: هدفنا خدمة زملائنا والارتقاء بالمهنة

يضم 13 طابقًا.. محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة برج سكني مخالف بدسوق|صور

ترشيحاتنا

هل النوم على البطن حرام؟.. انتبه لـ13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

سيطرة مصرية.. وزير الرياضة يهنئ علي فرج ونوران جوهر بطلا «الجونة الدولية للإسكواش»

جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

شاهد | اشتباكات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية وأسر الرهائن

خاص | توجيهات رئاسية.. التعليم العالي تكشف الاستفادة من تجارب كوريا وألمانيا في الجامعات التكنولوجية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ