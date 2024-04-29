«القومي للمرأة» يشكر جامعة كفر الشيخ لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين.. صور

وجه المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لإدارة جامعة كفر الشيخ والمستشفى الجامعي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قدموها لإخواننا الفلسطينيين المرضى المصابين وأسرهم.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها أسرة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، للمستشفى الجامعي، برعاية دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وإشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ.

وخلال الزيارة، قدم أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وجبات طعام للمرضى الفلسطينيين، فضلاً عن تقديم بعض الألعاب للأطفال المرافقين لذويهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من معاناة المرضى المصابين وأسرهم.

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