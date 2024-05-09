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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المعهد العالي للفنون المسرحية يكرم المخرج الكبير سيد خاطر

تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر

كرم المعهد العالى للفنون المسرحية، مساء أمس الأربعاء، الأستاذ الدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة قطاع الإنتاج الثقافي الأسبق. 

 

كلمة سيد خاطر خلال تكريمه 

وقال سيد خاطر خلال تكريمه: «اختلج الفؤاد .. واضطربت الأوصال .. وتعثرت الخطوات .. وتلعثمت الكلمات ، كان هذا هو حالي مساء أمس فوق خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون حين تم استقبالي بتلك الحفاوة البالغة التي أدمعت عيناي والتي لم أكن أتوقعها ولم تخطر لي يوماً على بال من  جانب ذلك الحشد الهائل الكريم .. كوكبة الزملاء الأحباء والبنات والأبناء الأعزاء طالبات وطلاب معهدنا العريق .. ذلك الصرح العظيم الذي أتشرف بالانتماء إليه منذ قرابة الخمسين عاماً .. طالباً .. ثم معيداً .. فمدرساً مساعداً .. فمدرساً .. فأستاذاً مساعداً .. فأستاذاً».

وتابع سيد خاطر: «نعم .. هى رحلة طويلة تعاقبت خلالها أجيال وأجيال .. تتلمذت خلالها على أيدي أساتذة أجلاء رواد عظماء .. نهلت من علمهم الغزير وتزودت بجميل حنانهم الأبوي الراقي ، أذكر منهم ( مع حفظ الألقاب ) أساتذتي : نبيل الألفي وعبد الرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع وكمال يس وجلال الشرقاوي .. وغيرهم كثيرون ، وكان لزاماً أن أرد جزءاً من دين كبير قد طوقوا به عنقي ، فاجتهدت وأخلصت في عملي بقاعة الدرس مع بناتي وأبنائي من طالبات وطلاب تزدان بهم حالياً ساحتنا الفنية كنجمات ونجوم ، ولا زلت أواصل ( بفضل من الله ) رسالتي مع بناتي وأبنائي نجوم المستقبل بمشيئة الله .
وحقيقة تهتز الأنامل ويعجز القلم عن تسجيل وافر الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لصديق وزميل عمري ابن دفعتي الغالي الحبيب ورفيق رحلة الكفاح أكاديمياً ونقابياً الأستاذ الدكتور أشرف زكي .. نقيب فناني مصر المعطاء .. لا حرمني الله من مودته الصافية ورقيه الإنساني .. ومتعه دوماً بالصحة ونقاء القلب والسريرة ، كما أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري للزميل والصديق الرائع الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي .. عميد معهدنا .. صاحب طاقة الحب المتجددة ورمز الأصالة والإخلاص ، وكل التحية والشكر لجميع الزميلات والزملاء بمؤسستنا الأكاديمية منارة الشرق في الفنون والآداب». 

وأضاف سيد خاطر: «ولا يفوتني توجيه التحية والتبريكات للفريدة المتفردة التي تشرفت بزمالتها فترة الدراسة .. وحظيت بزمالتها في التكريم .. فنانتنا القديرة الأستاذة عايدة فهمي صديقتي الغالية جداً .شكراً لكم جميعاً». 

 

تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
تكريم سيد خاطر
سيد خاطر المخرج سيد خاطر المعهد العالي للفنون المسرحية المسرح وزارة الثقافة

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