بشأن عبد الله السعيد.. محمد فضل يكشف مفاجأة عن مكالمة جمعته بالخطيب

أكد محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن شقيقه أحد المحامين المتميزين في مصر وكان المحامي الخاص لعدد من اللاعبين مثل حسام غالي وهاني سعيد.

وقال فضل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عبد الله السعيد لجأ لشقيقي في عدة قضايا عن علاقته بالنادي الأهلي".

وأضاف" دار حديث بيني وبين محمود الخطيب وقلت له إن موقف عبد الله السعيد قوي في القضايا التي بينه وبين النادي الأهلي ".

وتابع " عبد الله السعيد كان يرغب في تسوية الامر بشكل ودي بينه وبين النادي الأهلي بعيدا عن المشاكل".

واكمل محمد فضل:" عبد الله السعيد صديق وزميل لي في الإسماعيلي وكان بمثابة أخويا الصغير ".