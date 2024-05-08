محمد فضل: لو «أبوريدة» اترشح لرئاسة الجبلاية هيحسن صورة كرة القدم المصرية خارجيًا|فيديو

أكد محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منظومة اتحاد كرة القدم المصري تحتاج إلى تغيير شامل في الفترة المقبلة .

وقال محمد فضل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إحنا عندنا مشكلة في اتحاد الكرة المصري ولازم نعترف بها".

وأضاف محمد فضل: "شكل الكرة المصرية سيئ على المستوى الخارجي وهذا الأمر ظهر في الكثير من التقارير الإعلامية والقرارات التي يتخذها الفيفا".

وتابع محمد فضل: "هناك الأجدر مني للترشح على مقعد رئيس اتحاد الكرة"، مضيفًا: "لو هاني أبو ريدة قرّر يترشح هيكون إضافة كبيرة جدًا لمنظومة الكرة في مصر".

وأكمل محمد فضل: "هاني أبوريدة لو قرّر الترشح هيساعد الكرة المصرية بشكل كبير ويحسن صورة الكرة المصرية خارجيًا".