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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي رياضي يعلن مفاجأة عن مشاركة محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

صدى البلد

شارك الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، تفاصيل جديدة حول أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر. 

وكتب "عبد الجواد"، عبر آكس، "‏أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ‏تواصل مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر وسوف يتواجد في معسكر منتخب مصر القادم". 

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أنه تم إرسال خطاب رسمي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا الاستوائية لمدة ٢٤ ساعة ، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم ١٠ يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

أضاف إبراهيم حسن أنه تم طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها أيضا يوم ٧ يونيو بالقاهرة من قبل الكاف، إلى جانب ظروف الطيران، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى ٩ ساعات.

وينتظر منتخب مصر رد الاتحاد الأفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا .

 

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