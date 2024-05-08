وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يحضران حفل تأبين العامري فاروق

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، على حضور حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، بمقر القلعة الحمراء بحضور عدد من الشخصيات والرموز الرياضية.

وانطلق حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور مجلس إدارة الأهلي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ولفيف من مسئولي الرياضة المصرية.

وأزاح مجلس الإدارة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.

كان مجلس الأهلي قرر تخليد ذكرى العامري فاروق، الذي وافته المنية 26 يناير الماضي بإقامة تمثال له بمقر الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الاسكواش والنادي الصحي والچيم وذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.

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