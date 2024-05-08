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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فضل : جمال علام لا يحق له الترشح بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة

محمد فضل
محمد فضل

أكد محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تجمعه علاقة طيبة مع كافة المتواجدين داخل منظومة اتحاد الكرة.

 

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وقال فضل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  جمال علام ملوش حق الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

 وأضاف محمد فضل:" اللائحة تنص على أن كل عضو له حق أن ينزل الانتخابات دورتين ورئيس الاتحاد له الحق الترشح لمدة دورتين فقط ، وجمال علام هذه ثاني دورة له وبالتالي ليس له حق الترشح مجددا ".

وتابع محمد فضل:" إحنا عندنا مشكلة في اتحاد الكرة المصري ولازم نعترف بها".

 وأضاف محمد فضل: "شكل الكرة المصرية سيئ على المستوى الخارجي وهذا الأمر ظهر في الكثير من التقارير الإعلامية والقرارات التي يتخذها الفيفا".

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