محمد فضل: «صلاح فخر لينا.. ومش بيتكبَّر على منتخب مصر»

قال محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي شخصية محترمة.

وأوضح محمد فضل، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تعاملت مع محمد صلاح عندما كنت عضوا باللجنة الخماسية باتحاد الكرة".

وأضاف محمد فضل: "محمد صلاح شرف وفخر لنا كعرب، ولا يوجد أي تبرير للهجوم الكبير عليه".

وتابع محمد فضل:" الشعب المصري عاطفي، ويبالغ في الفرحة أو الحزن تجاه أي لاعب، مثلما حدث مع محمد صلاح بعد إصابته في أمم إفريقيا".

وأكد محمد فضل: "محمد صلاح مش بيتكبَّر على منتخب مصر، ويُحب الانضمام لمعسكر المنتخب بشكل مستمر".