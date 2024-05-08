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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلوسك منظورة | نجم ليفربول يوجّه طلبا غير متوقع لـ محمد صلاح

صلاح
صلاح

أوضح مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين ما لم يعجبه في الخلاف العلني بين النجم المصري محمد صلاح ومدرب الفريق يورجن كلوب.

وفي مقابلة مع موقع "جامبلينج زون"، طلب أوين من محمد صلاح التواضع والتركيز على لعب كرة القدم، مشيراً إلى أن الناس يحسدونه على ما يتقاضاه من أموال.

 

خلاف محمد صلاح مع يورجن كلوب 


شهد الشهر الماضي تعادل الريدز 2-2 مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما وجه ضربة أخرى لآمال ليفربول في التغلب على مانشستر سيتي وأرسنال للحصول على لقب الدوري. تم وضع صلاح على مقاعد البدلاء من قبل كلوب وتم تقديمه في الدقيقة 79 على ملعب لندن.

وقبل لحظات من الاستبدال، دار تبادل ساخن بين صلاح وكلوب على خط التماس على مرأى ومسمع من كاميرات التلفزيون. وبعد صافرة النهاية، شوهد صلاح وهو يسير في المنطقة المختلطة وقال للصحفيين: "ستشتعل النار اليوم إذا تحدثت".

وعاد صلاح إلى التشكيلة الأساسية بعد أسبوع في مباراة الأحد أمام توتنهام هوتسبير، حيث سجل الهدف الافتتاحي في الفوز 4-2.

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أوين: أتفهم سر إحباط صلاح 

وأوضح مايكل أوين، الذي سجل 158 هدفًا خلال مسيرته في أنفيلد، سبب عدم إعجابه بإحباط صلاح على خط التماس مع كلوب.

وقال: "لم يكن خلاف [محمد] صلاح مع [يورجن] كلوب مثاليا. يمكنني أن أشعر بإحباطه [صلاح] إذا كان ذلك بسبب ضيق الوقت، فهو غير معتاد على الجلوس على مقاعد البدلاء". ربما يريد الفوز بالحذاء الذهبي. إنه مجرد منافس يريد الفوز طوال الوقت.

وأضاف: "أفضل شيء هو أن تخفض رأسك، فالناس في جميع أنحاء العالم يشيرون إليه ويقولون انظر إلى الأموال التي تكسبها، لكنهم بشر أيضًا ولديهم مشاعر".


عقلية صلاح التنافسية 

وختم اللاعب الذي أمضى 8 أعوام مع ليفربول حديثه: أحب عقلية محمد صلاح التنافسية وكيف يريد أن يلعب كل دقيقة ويسجل أهدافاً، لكن المفترض أن يتحلى بالتواضع في تلك اللحظة، ويلعب ومن ثم يتحدث مع كلوب في تمرين اليوم اللاحق على انفراد، أنا شخصيا لا أحب تلك التصرفات أمام الكاميرات.

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