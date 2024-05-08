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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وزير الرياضة يحسم موقف محمد صلاح من انضمامه لمعسكر المنتخب المقبل.. اعرف الحكاية

وزير الرياضة يحسم
وزير الرياضة يحسم موقف محمد صلاح من انضمامه لمعسكر المنتخب

أثيرت ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية خلال الفترة الماضية حول وجود خلافات بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري واللاعب محمد صلاح نجم ليفربول قرر على إثرها الأخير عدم الحضور في معسكر منتخب مصر.

خلاف كاذب

وخرجت العديد من المصادر الموثوقة لتؤكد على عدم وجود أي خلاف بين الثنائي موضحة أن عدم حضور محمد صلاح أول معسكر لمنتخب مصر في مارس الماضي كان بناءً على طلبه لرغبته في استكمال علاجه بإنجلترا أثناء التوقف الدولي من أجل استعادة لياقته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض نجم الريدز لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بساحل العاج ثم تم شفاؤه وعاد للعب مع ليفربول إلا أن إصابته تجددت بعد ذلك وأجبرته على التغيب مرة أخرى عن المستطيل الأخضر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خلال الأيام الماضية أنه لا خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح مشيرًا إلى تدخله بين الثنائي مع عدم اعتراض (حسن) على رغبة (صلاح) في استكمال شفائه.

سينضم للمعسكر

وأوضح وزير الرياضة أن هداف ليفربول أخبره بعدم قدرته على التواجد في أول معسكر لمنتخب مصر بسبب حدوث ارتشاح دموي في موضع إصابته، مضيفًا أنه سيعود بشكل تدريجي.

وخلال الساعات القليلة الماضية أدلى (صبحي) بتصريحات إذاعية يؤكد من خلالها تواصله مع قائد منتخب مصر اللاعب محمد صلاح، وحسم الجدل حول انضمامه لمعسكر منتخب مصر القادم قائلًا إنه سيتواجد ضمن الفريق.

ومن المقرر أن يجتمع منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن يوم 28 مايو الجاري بعد الانتهاء من مباريات الدوري التي ستقام يوم 27، كما أنه من المقرر أن يبدأ منتخب مصر في تنفيذ الأجندة الدولية من يوم 3 إلى 11 يونيو المقبل.

وسيلعب منتخب مصر بمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو يوم 7 يونيو المقبل ؛ وأمام غينيا يوم 10 يونيو 

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