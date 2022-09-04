اختفى.. أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح.. شاهد

فتح مايكل أوين، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، النار على المصري محمد صلاح، بعد أدائه مع الريدز خلال المباريات الماضية.

وقال أوين في تصريحات عبر صحيفة “ليفربول إيكو”: “محمد صلاح كان مُختفيا في آخر ثلاث مباريات مع ليفربول، وفي مواجهة إيفرتون لم يكن موجودا، لا أعلم لماذا هل هذا يتعلق بـ مهاجم ليفربول الجديد وطريقة الفريق الجديدة”.

وتابع: “بعد مباراة إيفرتون أتساءل هل سيظل محمد صلاح يقدم نفس المستوى بقية الموسم، استمر في تقديم نفس المستوى ضد إيفرتون”.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره إيفرتون في المباراة الماضية، التي أقيمت بين الثنائي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف محمد صلاح

ولم يسجل محمد صلاح سوى هدفين فقط مع فريق ليفربول في الست جولات الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.